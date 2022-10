Seconda vita per Mazzei Boutique: il negozio di abbigliamento riapre con Matteo e Serena

Si chiamano Matteo Toncelli, 37 anni, una vita passata sui campi da calcio e una passione per la moda che lo accompagna fin dall'adolescenza e Serena Bui, 32 anni, influencer e personal shopper, freschi sposi con tanta voglia di iniziare un nuovo percorso. E' nata quasi per caso la loro idea di riaprire Mazzei Boutique, storico negozio di abbigliamento pontederese che avrà una nuova vita a partire da sabato 8 ottobre alle 16, con una speciale inaugurazione nel negozio di via Primo Maggio a Pontedera.

"La nostra idea parte da una cena davanti ad un piatto di sushi" racconta il giovane imprenditore Matteo Toncelli. "Dico a Serena: e se provassimo a riaprire il Mazzei? Lei mi fa notare giustamente che, soprattutto nel periodo storico in cui ci troviamo, non sarebbe stato per niente facile. Ma io insisto e alla fine la passione che entrambi nutriamo per la moda ha la meglio, ed eccoci qua, a distanza di mesi e fatiche da quella serata stiamo finalmente per vedere realizzato il nostro sogno. Da clienti fissi di quello storico negozio ci troviamo dall’altra parte del bancone, per cercare la felicita che solo un cliente soddisfatto può dare".

Un ringraziamento speciale va "alla signora Rosy, che ci ha gentilmente concesso di mantenere il nome Mazzei, a Milvia Martini che grazie alla sua esperienza pluriennale ci ha aiutato a entrare in questo mondo, e a Silvia Bigliotto, che ha seguito la rinascita del negozio come interior designer, ma soprattutto alle nostre famiglie che ci hanno supportato in tutto e per tutto in questa nuova pagina della nostra vita". "La riapertura di Mazzei Boutique è davvero una bellissima notizia" afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli. "Una vera e propria rinascita per un negozio che per anni è stato un punto di riferimento per generazioni di pontederesi e non solo. A Matteo e Serena vanno le nostre più sincere congratulazioni per questa nuova avventura che restituisce a Pontedera una parte importantissima della sua storia".

"Siamo felici di vedere Pontedera ulteriormente arricchita dal ritorno di uno storico negozio come Mazzei Boutique. Un'apertura che conferma il fermento di una città capace di attrarre imprenditori volenterosi e disposti a investire nonostante il difficile momento che le imprese stanno attraversando. In bocca al lupo per questo nuovo inizio" gli auguri del responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.