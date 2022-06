In via Santa Cecilia apre 'numeroventi', il cocktail bar di Raffaele e Yuri

Sono nati entrambi il 20 settembre, si sono conosciuti il 20 settembre 2020 e proprio così hanno voluto battezzare il loro locale: 'numeroventi'. Sembra davvero scritta nel destino l'avventura dei giovani imprenditori Raffaele D'Abrosca e Yuri Damiano, rispettivamente 26 e 29 anni, che aprono le porte del loro cocktail bar a Pisa, in pieno centro storico, al numero 32 di via Santa Cecilia.

“Veniamo da diverse esperienze di lavoro nei pubblici esercizi e nella ristorazione, ma fin dal nostro primo incontro ci siamo impegnati al massimo per aprire il nostro locale - raccontano Raffaele e Yuri - abbiamo voluto caratterizzare la nostra realtà con un'ampia selezione di cocktail, drink e whisky scozzesi, grazie alla conoscenza acquisita all'esperienza lavorativa di Raffaele in Scozia. Abbiamo inoltre puntato su un ambiente curato in ogni dettaglio rilassante, confortevole e insonorizzato, dove è possibile trovare un salotto in stile newyorkese e milanese, e offriamo la possibilità di consumazione sia al banco che al tavolo. Siamo aperti dalle 18 per aperitivo e dopo cena per gustare taglieri e drink con prodotti prevalentemente del territorio. Abbiamo frequentato corsi di specializzazione per creare cocktail con miscele particolari e curate che realizziamo nel nostro laboratorio, davvero adatti per tutti i gusti, e per rendere davvero unico il locale proponiamo un menu con disegni realizzati a mano ed esibizioni di magia che garantiscono un'esperienza davvero unica e coinvolgente”.

Dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli arrivano gli auguri “per l'inizio di un'attività inaugurata da due giovani imprenditori brillanti e determinati che portano un valore aggiunto alla città, una scelta non affatto scontata in tempi così difficili”. Ai titolari di 'numeroventi' i complimenti del presidente Centro storico Confcommercio Pisa, Massimo Rutinelli: “Un'attività che propone un' offerta di alta qualità con prodotti realizzati con cura e professionalità, un profilo che corrisponde alla nostra idea di locale capace di promuovere una movida sana e rispettosa delle regole”.