Santa Croce sull'Arno: inaugurata una nuova vettura della Polizia Municipale

Questa mattina, lunedì 19 luglio, presso la sede della Polizia Municipale di Santa Croce sull’Arno, è stata inaugurata una nuova autovettura, acquistata dall’amministrazione comunale. Si tratta di una Jeep Renegade appositamente accessoriata, dalle dimensioni compatte, adatta per tutti i tipi di percorsi all’interno del territorio comunale. All’inaugurazione erano presenti, oltre al Comandante Sandro Ammannati e ad alcune e alcuni agenti della Polizia Municipale, il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda, l’assessore Elisa Bertelli, i capigruppo Ivetta Parentini e Enzo Oliveri e anche il parroco di Santa Croce sull’Arno don Donato Agostinelli.

"Questo investimento è stato stanziato diversi mesi fa, nel bilancio dello scorso anno - dichiara l’assessore Elisa Bertelli - finalmente il Comando della Polizia Municipale avrà a disposizione questa nuova autovettura per svolgere al meglio le sue funzioni quotidiane. Questo è anche un elemento in più di sicurezza per le agenti e gli agenti in servizio, visto che l’auto è dotata di strumenti di segnalazione e di protezione più avanzati". "Auguro alle nostre agenti e ai nostri agenti un buon lavoro - dichiara il sindaco Giulia Deidda - e colgo l’occasione per ringraziare tutto il Comando che, dall’inizio della pandemia ad oggi, si è speso moltissimo ed è sempre stato in prima linea per la sicurezza di tutta la cittadinanza".