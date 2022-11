I Magazzini Mangini crescono ancora: inaugurato un nuovo locale

"Ancora una volta Armando Mangini, nostro storico socio, ha confermato come si debba sempre crescere a dispetto di oltre 40 anni di attività. Per questo abbiamo voluto essere presenti come Confesercenti Toscana Nord a questo nuova avventura imprenditoriale a La Rosa di Terricciola". Nelle parole del direttore generale dell’associazione Miria Paolicchi, del responsabile area pisana Simone Romoli e del coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto, le congratulazioni al titolare dei Magazzini Mangini per questa nuova apertura.

"L’anno scorso - spiegano i vertici di Confesercenti Toscana Nord - Armando Mangini era stato premiato nel nostro Galà delle Imprese per i 40 anni di attività, certi che non si sarebbe certo fermato visto il suo fiuto imprenditoriale. Siamo venuti quindi a portare il nostro saluto ed un grande in bocca al lupo per il nuovo punto vendita di 1500 metri quadri, sempre nell’area commerciale dove sono già presenti, il principale di 3000 metri quadri in via Salaiola 35 e l’outlet di 300 metri quadri".