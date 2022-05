Inaugurato il Parco della Bonifica del Consorzio Basso Valdarno

Un parco tematico dedicato alle attività di bonifica e una nuova sede operativa più organizzata e funzionale alle attività che il Consorzio porta avanti. Taglio del nastro per i due nuovi spazi del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno a San Piero a Grado, inaugurati ufficialmente questa mattina 21 maggio. In occasione dell’inaugurazione è stata scoperta la targa commemorativa dedicata a Umberto Ferrucci, dipendente del Consorzio prematuramente scomparso.

Il Parco della Bonifica, nato nel 2010 da un'idea del personale tecnico del l'ex Consorzio Fiumi & Fossi, è stato ristrutturato basandosi sul nuovo assetto del Consorzio Basso Valdarno. "Si tratta di un parco tematico all’interno del quale i visitatori possono conoscere da vicino le attività che svolge il Consorzio, illustrate da una serie di pannelli fotografici - spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - sono state poste in evidenza le attività di manutenzione del reticolo idrografico, le regimazioni idrauliche, gli impianti idrovori, l'attività della gestione diretta, gli interventi di ingegneria naturalistica, oltre a raccontare un po’ di storia dei tre Consorzi (Padule di Fucecchio, Val d’Era e Ufficio dei Fiumi e Fossi) dall’unione dei quali, a seguito della riforma regionale del 2012, è nato il Consorzio 4 basso Valdarno. Senza dimenticare l'ambiente, grazie ad alcuni pannelli dedicati alla flora e alla fauna presenti nei canali".

La nuova sede operativa nasce a seguito della riorganizzazione e ampliamento degli ambienti esistenti attraverso un intervento per il quale sono stati investiti 335mila euro. L’intervento ha previsto l'acquisto di un'area e la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso ricovero/deposito per mezzi e attrezzature. Il fabbricato si articola in un locale magazzino, zona spogliatoi e servizi per il personale operativo, ampio spazio di stoccaggio materiali ed attrezzature e officina per piccole manutenzioni. Nell'area esterna prendono posto le attrezzature per i pronti interventi (gazzine, motopompe, sacchini, teloni, picchetti) e spazi per il deposito di rifiuti, lubrificanti e carburanti. Nel progetto generale sono stati inseriti anche la nuova cabina elettrica, per la quale inizieranno a breve i lavori, la manutenzione della palazzina uffici e dell'esistente officina di carpenteria metallica.