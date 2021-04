Calcinaia, il Pedibus inaugura il percorso pedonale di piazza Aldo Moro

Lo scorso 22 aprile gli studenti hanno attraversato per la prima volta il tragitto che collega la scuola primaria 'Pertini' con via Gramsci

Nella Giornata Mondiale della Terra, giovedì 22 aprile, il Comune di Calcinaia ha scelto di inaugurare un’opera che ha risvolti particolarmente significativi proprio nel campo delle tematiche ambientali e del risparmio delle risorse naturali. Il sindaco Cristiano Alderigi, insieme alla Dirigente scolastica dell’Istituto M. L. King, Elisabetta Iaccarino e al presidente dell’Auser locale, Mauro Pistolesi, ha infatti tagliato il nastro del percorso pedonale realizzato dall’amministrazione in piazza Aldo Moro per collegare la scuola primaria Pertini a via Gramsci.

Un cammino che, ogni giorno, è attraversato dal mezzo di locomozione più ecologico che esista, che sfrutta energia assolutamente salutare, ovvero quella delle gambe degli alunni e dei più esperti nonni 'autisti'. Si tratta del Pedibus, azionato quotidianamente dai volontari dell’associazione Auser e composto da due lunghe linee di bambine e bambini che, utilizzando il nuovo passaggio, possono arrivare a scuola in assoluta sicurezza, evitando anche ogni possibile disagi dovuti al traffico delle auto nelle ore di punta.

All’inaugurazione era presente la quasi totalità della giunta comunale, la vice preside Letizia Zerini e anche l’ex assessore ai Lavori pubblici Maria Ceccarelli che è stata più volte ringraziata sia dal sindaco che dai volontari dell’Auser per aver preso a cuore il progetto ed essere riuscita a finalizzare, con l’indispensabile apporto dell’Ufficio Tecnico comunale, questo intervento del valore di 16.000 euro che ha previsto, oltre al percorso pedonale, anche la realizzazione di rampe di accesso in grado di eliminare ogni barriera architettonica, la realizzazione di un cordonato che ha delimitato il passaggio e, infine, l’asfaltatura in pasta colorata, bella da calpestare e facile da manutenere.

Il primo cittadino, Cristiano Alderigi, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione di questa nuova opera: "Siamo particolarmente felici di inaugurare oggi, nella Giornata Mondiale della Terra insieme a voi ragazzi, questo percorso che consentirà al Pedibus di marciare più agevolmente e contribuire, nel suo piccolo, a fare qualcosa di positivo per tutelare e salvaguardare il nostro Pianeta. Questo passaggio pedonale è nato dalla richiesta degli accompagnatori dell’associazione Auser, quei fantastici nonni che ogni mattina 'guidano' le due linee Pedibus con tanti bambini verso la scuola primaria. Avevamo bisogno di offrire a loro e ai giovani alunni un percorso protetto che potesse portarli in assoluta sicurezza verso la scuola. Abbiamo pensato ed individuato questa soluzione, ovvero un passaggio pedonale che da via Gramsci attraversa letteralmente piazza Aldo Moro per arrivare dritto all’ingresso della scuola Pprimaria. Un camminamento bello, ampio e comodo che siamo sicuri farà la felicità dei bambini, delle famiglie e dei formidabili autisti del Pedibus".