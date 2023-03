Sindacati: una nuova sede Cisl a Ponte a Egola

La Cisl potenzia la sua presenza nel comprensorio del Cuoio. Domani, sabato 18 marzo, alle ore 11, il segretario generale della Cisl di Pisa Dario

Campera inaugurerà la nuova sede del sindacato a Ponte ad Egola. Al taglio del nastro anche il primo cittadino di San Miniato Simone Giglioli.

La sede sorge in piazza Guido Rossa ed è dotata di una sala riunioni e di uffici destinati al Centro di assistenza fiscale, al patronato Inas, alle categorie dei lavoratori attivi e ai pensionati. La sede sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdi mattina e i giorni di martedì, giovedì e venerdi pomeriggio.

"Quella di Ponte ad Egola vuol essere una casa aperta a tutti: a chi un lavoro (ancora) non ce l'ha, a chi ce l'ha ma è precario o sottopagato, ai pensionati. Tutti questi uomini e donne, italiani e stranieri, troveranno qui un luogo in cui trovare ascolto, informarsi sui propri diritti, formarsi e confrontarsi. Potranno usufruire dei nostri servizi fiscali e del patronato. Saranno seguiti, all'occorrenza, nell'avvio di vertenze. Nella casa della Cisl i cittadini troveranno anche gli operatori dell'associazione dei consumatori Adiconsum, degli inquilini Sicet, mentre l'Anolf si occuperà, in particolare, dei diritti degli immigrati. Anche a Ponte ad Egola apriremo uno sportello lavoro, per dare risposte a chi cerca o ha perso il lavoro e vuole trovare altre opportunità".