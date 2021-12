La Street Food Gallery è realtà: inaugurata la 'cittadella del gusto' in via Sancasciani

Taglio del nastro lo scorso primo dicembre per la Street Food Gallery, una vera e propria 'cittadella del gusto' a carattere permanente, realizzata per opera e volontà dell'imprenditore Christian Santaniello, titolare del food truck Papà Ninuccio, nei locali dell' ex Aqua Keta di via Sancasciani.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini, del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dei presidenti Fipe Alessandro Trolese e Centro Storico Massimo Rutinelli.

Una mostra permanente di alcune tra le più rinomate eccellenze eno-gastronomiche riunite all'interno di uno spazio espositivo di 500 metri quadri, aperta sette giorni su sette, è realizzata grazie alla collaborazione e al supporto di Confcommercio Provincia di Pisa che ha seguito passo passo l'adempimento di tutti i necessari aspetti tecnici.

Soddisfazione è stata espressa da Christian Santaniello: “Ce l'abbiamo fatta, oggi si corona una sogno”, le prime parole dell'imprenditore, visibilmente emozionato al momento del taglio del nastro.

"Facciamo i complimenti a Santaniello e ai dieci imprenditori che lo hanno seguito in questo bellissimo progetto che oggi diventa realtà - il commento del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - non dimentichiamoci che siamo in piena pandemia e aprire a Pisa una struttura simile è una grandissima opportunità. Per quanto ci riguarda sosterremo con tutte le nostre forze iniziative di questo livello”.

Se il cibo di strada, dalle origini antichissime, è ancora considerato glamour e di tendenza, alla SFG la qualità dei cibi somministrati è garantita dalla presenza di aziende partner specializzate, con possibilità di consumazione al tavolo, o in alternativa di consegna a domicilio. A partire da un'offerta innovativa, gustosa e sorprendente, all'interno di uno spazio sicuro ed accogliente, i clienti potranno gustare un ricco menù a scelta tra antipasti, pasta, pizza, pesce, griglieria, hamburger, tapas, thailandese e molto altro.