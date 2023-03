Resta incastrato fra gli alberi con il parapendio: soccorso dai Vigili del Fuoco

La Squadra Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta ieri, 11 marzo, in località Le Capanne nel comune di San Giuliano Terme, per soccorrere un uomo rimasto incastrato tra gli alberi. Lo sportivo stava praticando parapendio quando, intorno alle ore 16, in fase di atterraggio è rimasto impigliato fra i rami di piante di alto fusto, non raggiungendo più terra. I pompieri hanno dovuto usare tencniche speleo alpino-fluviali per eseguire il salvataggio e mettere in sicurezza la persona, le cui condizioni di salute non hanno fortunatamente mai destato preoccupazioni.