Prende fuoco il magazzino di un bar tabacchi: intervengono i Vigili del fuoco

Il fumo, l'odore di bruciato e la chiamata tempestiva ai Vigili del fuoco per evitare danni maggiori e pericoli per l'incolumità. Nella mattinata di giovedì 19 maggio alcune squadre dei Vigili del fuoco di Pisa e Livorno sono intervenute in un bar tabacchi situato in viale del Tirreno a Calambrone. L'incendio si era sviluppato in un box adibito a deposito di bibite e derrate alimentari, che sono state danneggiate. Fortunatamente non sono state segnalate persone coinvolte, mentre ci sono stati disagi alla viabilità in direzione del mare.