Nuovo incendio a Vecchiano: fiamme in località Roncile

Ancora fiamme nell'immediata periferia di Pisa. Nel pomeriggio di giovedì 11 agosto è scoppiato un incendio in località Roncile, all'interno del comune di Vecchiano. Il sindaco Massimiliano Angori attraverso i canali social ufficiali comunica: "Sono sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari dell'Aib della Pubblica Assistenza Pisa sezione Migliarino, il tutto coordinato dalla Regione Toscana. Appena appreso dell'evento mi sono recato personalmente sul posto. In arrivo anche un elicottero della Regione Toscana o in alternativa un Canadair per dare il via alle azioni di spegnimento. L'Amministrazione Comunale e la Giunta Comunale seguono costantemente l'evolversi della situazione e monitorano l'evento".