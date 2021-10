Incidente all'Isola d'Elba: grave una 19enne pisana nello scontro tra auto

E' di sette feriti, tra cui una 19enne che rischia la paralisi, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 1.30 di oggi, sabato 23 ottobre, in località piano di San Giovanni a Portoferraio (Isola d'Elba). L'impatto frontale tra due auto è stato violento e una delle due vetture è finita in un fossato. A bordo vi erano in totale 8 persone e per 7 di loro è stato necessario l'intervento dei soccorritori.

Ad avere la peggio una 19enne di Pisa che non muoveva le gambe e non rispondeva agli stimoli indotti: vista la gravità della situazione è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Livorno in codice rosso. Gli altri sei feriti, tra cui un 19enne elbano, un 28enne di San Giuliano Terme e un 19enne di Pisa, sono stati condotti all'ospedale di Portoferraio.