Schianto nella notte a Capannoli: muore a 21 anni

Ancora non ci sono cause o motivazioni in grado si spiegare l'esatta dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda. Ma purtroppo per la giovane B. T., 21 anni compiuti da poco, fin dagli attimi successivi all'incidente non c'è stata speranza. La ragazza nella tarda serata di sabato 19 febbraio, mentre stava percorrendo la via Volterrana nel territorio di Capannoli, ha sbandato con la sua auto finendo contro un muro.

L'impatto per la ventunenne è stato fatale. I soccorsi sono stati allertati immediatamente: sul luogo dell'incidente si è recata un'ambulanza della Misericordia di Peccioli. Il medico a bordo purtroppo ha potuto soltanto constatare il decesso della ragazza.