Anziana investita da un'auto all'Elba: portata in elisoccorso a Pisa

Un brutto incidente stradale ha coinvolto oggi, 28 agosto, una donna di 81 anni di Pontedera, investita da un'auto in mattinata a Campo nell'Elba, in via Fucini. Secondo le prime informazioni raccolte da LivornoToday l'anziana sarebbe stata colpita intorno alle 9 mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba con il medico del 118, mentre dalla centrale operativa del 118 veniva allertato l'elisoccorso Pegaso. Valutate le condizioni della donna, rimasta cosciente ma con un forte trauma cranico e traumi vari agli arti inefriori, il personale sanitario ha deciso il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pisa in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.