Scontro sull'Aurelia davanti Camp Darby: tre feriti

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, primo febbraio, sull'Aurelia davanti Camp Darby. La dinamica resta da chiarire, per quanto la prima impressione è che si sia trattato di uno scontro frontale fra due auto, con un'altra che è uscita dalla carreggiata. Erano passate da poco le ore 14.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, la Misericordia di Pisa, la Croce Rossa di Livorno e la Svs di Livorno. I tre pazienti sono stati trasportati in ospedale; a Cisanello un uomo di 52 anni, mentre gli altri due pazienti, fra cui una donna di 59 anni, a Livorno. Per i rilievi opera la Polizia Municipale. Intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, di cui uno ribaltato.