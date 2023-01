Auto va a sbattere contro il muro di una casa e lo abbatte

L'auto che finisce contro il muro dell'abitazione, abbattendo mattoni e strutture retrostanti, sul viottolino di accesso. Fa scalpore la denuncia di una residente di via Salvo D'Acquisto, pubblicata sul gruppo Facebook 'Sei di Pontedera se'. L'incidente stradale, secondo la ricostruzione, è avvenuto nella mattinata di ieri sabato 28 gennaio. "Mia figlia era uscita 5 minuti prima. Pochi giorni fa un altro incidente. Idem in via del Chiesino. Aspettiamo la tragedia o è possibile fare qualcosa prima?" scrive nel post l'abitante, molto commentanto dai membri del gruppo. La preoccupazione più espressa dai cittadini è quella della velocità delle auto nella zona.