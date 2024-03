Si rifugia sul tetto dell'auto finita nel Canale dei Navicelli: uomo salvato dai Vigili del fuoco

Una disavventura che fortunatamente è finita senza gravi conseguenze per un automobilista in transito questa sera 15 marzo in via della Cornacchiaia a Calambrone. Il conducente è infatti finito con la sua auto nell'adiacente Canale dei Navicelli. L'uomo, un 71enne residente a Prato, si è rifugiato sul tetto della vettura, che è affondata nel corso d'acqua, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Livorno con il nucleo sommozzatori e la squadra nautica portuale e una squadra terrestre del comando Vigili del fuoco di Pisa che hanno tratto in salvo l'uomo affidato alle cure dei sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.