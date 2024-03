Auto si ribalta e finisce nel canale: due feriti

Incidente stradale intorno all'una della notte scorsa, tra venerdì 1 e sabato 2 marzo, in via Lucchese a Pisa. Un'auto con a bordo due persone è finita fuori strada finendo per ribaltarsi in un canale. Le due occupanti, rimaste ferite, sono state soccorse e trasportate in ospedale dai mezzi del 118.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi del caso, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dell'auto con l'ausilio dell'autogru vista la possibilità di rilascio di carburante nelle acque e le criticità che caratterizza il reticolo minore dopo le ultime piogge.