Auto contro new jersey al Ponte della Botte: donna estratta dall'abitacolo

Nella serata di ieri, 15 marzo, alle ore 19 circa, si è verificato un incidente stradale sulla via provinciale per Fornacette, sul Ponte della Botte a Vicopisano. Secondo la prima ricostruzione un'auto ha urtato un new jersey dei restringimenti collocati all'imboccatura del ponte, impedendo alla conducente del uscire. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto dall'abitacolo la donna, affidandola al personale sanitario, e messo in sicurezza il mezzo. Sul posto i Carabinieri di Calcinaia per i rilievi del sinistro.