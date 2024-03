Perde il controllo dell'auto e sbatte sul new jersey: rallentamenti in Fi-Pi-Li

Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo, in Fi-Pi-Li, tra Cascina e Pisa direzione Pisa, a causa di un incidente stradale. Un automobilista, intorno alle ore 14, ha perso il controllo della propria auto, finendo contro per impattare contro il new jersey. Il mezzo, alimentato a gpl, è rimasto sulla carreggiata fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno messo in sicurezza la vettura. Sul posto la Polizia Stradale e il personale sanitario. Il traffico è stato regimentato, è rimasto tuttavia aperto nonostante l'inevitabile rallentamento.