Fuori strada con l'auto nel bolognese: muore 35enne

Dramma nel pomeriggio di ieri, 7 settembre, sulle strade del bolognese per un uomo di 35 anni, di nazionalità albanese, residente in provincia di Pisa. Mentre viaggiava a bordo della sua auto, una Toyota Yaris diretta a Castel San Pietro Terme, con a bordo un 36enne italiano, è finito fuori strada in via Medesano a Castel Guelfo. L'auto si è ribaltata più volte e ha terminato la corsa in un campo adiacente. Purtroppo per il 35enne conducente non c'è stato niente da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre il passeggero è stato soccorso e condotto al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna.

