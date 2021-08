Camion trasporta escavatore e colpisce il cavalcavia: disagi in Fi-Pi-Li

Disagi in superstrada nel pomeriggio di oggi, 5 agosto. Intorno alle ore 14, al chilometro 26 all'altezza di Empoli direzione Firenze, un camion che trasportava un escavatore ha urtato per l'altezza del carico il cavalcavia di Carraia. Sono state colpite le travi della struttura. Per verificarne la solidità i tecnici Avr, società incaricata della manutenzione, hanno dovuto organizzare un cantiere, necessariamente chiudendo una corsia di marcia. La circolazione è quindi proceduta a rilento. Sono in corso gli accertamenti dei danni.