Code in Fi-Pi-Li per un tamponamento fra più mezzi fra Santa Croce e San Miniato

Un tamponamento o più di uno, con comunque coinvolti più veicoli. Parte così la settimana in Fi-Pi-Li, con un nuovo incidente fra Santa Croce sull'Arno e San Miniato, direzione Firenze, tratto noto agli automobilisti per episodi del genere. L'esatta dinamica è ancora da stabilirsi, non ci sarebbero comunque conseguenze gravi per le persone. La circolazione invece è rimasto bloccata: dalle ore 9 si sono creati 4 chilometri di coda. Alle 9.45 risulta presente sul posto la pattuglia della Polizia Stradale, proveniente da Cecina, per i rilievi e la regimentazione del traffico.