Due incidenti bloccano la Fi-Pi-Li zona Montopoli: lunghe code in mattinata

Grossi disagi al traffico stamani, 5 settembre, in superstrada. All'altezza di Montopoli, direzione mare, si sono verificati due diversi incidenti stradali che hanno portato ad un blocco della circolazione. Il traffico intenso verso il litorale ha comportato la veloce formazione di code, che hanno raggiunto anche la lunghezza di 7 chilometri nel tratto tra Santa Croce e Pontedera Est. La strada è stata liberata intorno alle ore 11, con la circolazione che quindi è ripresa a fluire.

La dinamica dei sinistri è quella di tamponamenti, con coinvolti in tutto 6 veicoli, 3 per ogni incidente. In uno di essi una persona ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa dal 118 di Empoli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Empoli. Data l'apparente gravità dell'accaduto erano stati attivati anche i Vigili del Fuoco, poi richiamati in sede.