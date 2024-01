Scontro moto-ambulanza a Pomarance: il centauro ringrazia i volontari della Misericordia

Una lettera che fa tirare un sospiro di sollievo dopo l'incidente avvenuto lo scorso 4 gennaio sulla sr 439 a Pomarance. A scontrarsi una moto e un'ambulanza, con le condizioni del conducente che erano apparse particolarmente gravi. E' proprio il centauro ad aver scritto una lettera ai volontari della Misericordia di Pomarance per ringraziarli dei soccorsi messi in auto nonostante lo shock subito per l'incidente in cui proprio la loro ambulanza era rimasta coinvolta.

"Grazie a voi angeli custodi - scrive il motociclista - sono dal 12 gennaio finalmente a casa con mia moglie e le mie tre bimbe". Il centauro dice di avere solo qualche frattura e qualche versamento e ringrazia i volontari per i soccorsi e per il sangue freddo dimostrato. "Fortunatamente - scrive - non ho fatto male a nessuno, sarebbe stata per me una catastrofe".