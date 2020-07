Autostrada A12 Pisa Nord: mezzo pesante si ribalta, traffico a rilento

Un mezzo pesante è uscito di strada e si è ribaltato stamani, 23 luglio, lungo l'autostrada A12, nei pressi del casello di Pisa Nord direzione Livorno. La segnalazione alla Polizia Stradale è arrivata intorno alle 8.15, con la pattuglia della sezione di Lucca che si è diretta sul posto per le verifiche del caso. Per la messa in sicurezza dell'articolato sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno anche recuperato dall'abitacolo il conducente consegnandolo all'ambulanza del 118. Si tratta di un 43enne, italiano, rimasto sostanzialmente illeso.

Le operazioni, difficoltose data la mole del mezzo alimentato a Gas Naturale Liquefatto, hanno richiesto l'intervento di tre autogru. Non risultano altri mezzi coinvolti. Il traffico è stato inizialmente interrotto in direzione sud tra i due caselli di Pisa per permettere le operazioni di recupero. Blocchi temporanei vengono ancora eseguiti (ore 11.30) a seconda delle operazioni di rimozione, in quanto il camion si trova in una scarpata, ma intanto il flusso del traffico procede sulla corsia di sorpasso. Si registrato code dai 3 ai 4 chilometri.

