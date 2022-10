Cascina, centauro finisce con la moto in un fossato: è grave

Incidente stradale stamattina, 6 ottobre, in via Stradello in località San Casciano, nel comune di Cascina. Un motociclista, un uomo di 56 anni di Pisa, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale stava viaggiando ed è finito in un fossato dal quale è stato recuperato grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.

Il centauro, che ha riportato vari traumi nella caduta, è stato condotto in codice rosso in ospedale dall'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa.