Dramma a Capannoli, cade dalla moto: muore 51enne

E' stato un medico di passaggio in via Volterrana a dare l'allarme e ad intraprendere le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile

Drammatico incidente stradale intorno alle 16 di oggi, domenica 8 agosto. Un motociclista, secondo quanto reso noto dal 118, è caduto dalla moto lungo la via Volterrana a Capannoli. E' stato un medico di passaggio ad allertare i soccorsi, riferendo di un arresto cardiocircolatorio in corso, e ad intraprendere nel frattempo le manovre di rianimazione. Sul posto sono giunti l'automedica da Peccioli e l'elisoccorso ma per il motociclista, un 51enne residente a Sarzana, non c'è stato niente da fare.