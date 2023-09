Brutto incidente stradale poco dopo le ore 12, oggi 2 settembre, in località Pomarance. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state una moto e un'auto. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del mezzo a due ruote, un 28enne residente a Cascina. I soccorsi sono stati attivati e il ragazzo è stato portato in codice rosso, con l'elicottero Pegaso, all'ospedale di Cisanello. Sul posto le ambulanze e i Carabinieri per i rilievi del caso.