Scontro auto-moto in via Meucci: centauro sbalzato

Scontro frontale nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno, in via Meucci a Pisa. Coinvolte nell'incidente stradale sono state un'auto ed una moto. Il guidatore di quest'ultimo mezzo è finito sul parabrezza e poi è stato proiettato a terra, secondo la prima riscostruzione. I soccorsi sono stati attivati subito, i sanitari della medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pisa hanno raccolto il paziente in stato cosciente e per il trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello. Sul posto le forze dell'ordine operano per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.