Scontro frontale sulla SR 429 a San Miniato: morta una 25enne

Tragedia oggi, 18 aprile, lungo la Strada Regionale 429 nel comune di San Miniato. Una giovane di 25 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto nella tarda mattina: l'auto guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente contro un camion. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla donna, la cui macchina è andata sostanzialmente distrutta. Non ha riportato conseguenze fisiche rilevanti il conducente del mezzo pesante.

L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi e l'avvio delle indagini. Sul posto per la messa in sicurezza dei veicoli e della strada, e per l'estrazione della giovane dalle lamiere, hanno operato i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto.