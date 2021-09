Scontro frontale a Terricciola: due feriti

Poco prima le ore 13 di oggi, 19 settembre, lungo via della Cascina a Terricciola, due auto si sono scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da due ambulanze in codice giallo. Per estrarre dal mezzo una delle due persone è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pontedera. E' seguita la messa in sicurezza delle macchine incidentate. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi di rito.