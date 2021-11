Scontro auto-furgone a Montescudaio: muore 32enne, con lui c'erano moglie e due figli piccoli

Tragedia a Montescudaio. Ieri sera 25 novembre, prima delle ore 20, un grave incidente stradale si è verificato in via dei Tre Comuni. Nello scontro fra un'auto ed un furgone ha perso la vita un uomo di 32 anni. Viaggiava in macchina con lui la famiglia, la moglie di 30 anni e due bambini di uno e 4 anni.

Il giovane padre, non cosciente al momento dell'arrivo dei sanitari, ha perso la vita sul posto. Si sono purtroppo rivelate inutili le manovre di rianimazione tentate dagli operatori. Le ambulanze hanno invece portato in generali buone condizioni di salute la madre ed i due piccoli, al Pronto Soccorso di Cecina.

Anche gli altri due feriti che erano a bordo del furgone sono stati portati in ospedale: un 38enne con trauma cranico e rachideo, trasportato a Livorno, ed un 34enne con trauma degli arti inferiori, a Cecina.

Sul posto per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Per i rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dell'incidente hanno operato i Carabinieri.