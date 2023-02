Scontro lungo la statale del Brennero a San Giuliano Terme: strada chiusa

Incidente stradale questa mattina, 21 febbraio, poco prima delle 8, lungo la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, in corrispondenza del km 7, a San Giuliano Terme. La strada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi.

Lo scontro ha visto il coinvolgimento di due veicoli: sarebbero quattro le persone rimaste ferite.

Sul posto sono presenti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e il personale Anas impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.