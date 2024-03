Un incidente stradale è avvenuto oggi, 27 marzo, in via del Tiglio a Calcinaia. Erano circa le ore 12. A venire a contatto sono stati un camion e un'auto. Secondo la prima ricostruzione, ad essere stata tamponata è stata la macchina guidata da una donna di 30 anni, che è rimasta ferita in modo serio. Per lei è stato attivato il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello. Per i sanitari hanno operato le ambulanze Bravo della Misericordia di Bientina e India della Misericordia di Montecalvoli.