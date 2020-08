Si rompe la ruota mentre viaggia: trattore ribaltato

Trattore ribaltato nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, a San Lorenzo alle Corti, alla rotatoria tra via Cammeo e via del Cimitero, nel comune di Cascina. Il mezzo agricolo ha subito la rottura di una ruota mentre circolava sulla strada ed è finito per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo che ha perso carburante.

I sanitari della Misericordia di Vicopisano hanno condotto in ospedale, in codice giallo, il conducente, un uomo di 71 anni di Pisa.

