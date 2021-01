Vicopisano: incidente fra tre auto, due feriti estratti dalle lamiere

La mattina di sabato 9 gennaio a Vicopisano, in via Martini, si è verificato un incidente stradale con coinvolte tre auto. I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti per estrarre dalle lamiere due delle tre persone persone rimaste ferite, per poi affidarle alle cure del 118. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi del caso.