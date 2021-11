Scontro fra auto a Vecchiano e sulla Fi-Pi-Li: un ferito grave

E' stata una prima mattinata, quella di lunedì 1 novembre, ricca di interventi per il 118 pisano, che si è dovuto recare con il proprio personale sulla Fi-Pi-Li e nel territorio di Vecchiano. Lungo la superstrada, all'altezza dello svincolo per Ponsacco-Pontedera in direzione Livorno, è avvenuto uno scontro tra tre auto. Hanno avuto la peggio due persone: una ferita con trauma cranico facciale, un'altra ha accusato uno shock emotivo. Sul posto sono intervenute squadre della Pubblica Assistenza di Pontedera e Santa Maria a Monte.

Ad Avane, nel Comune di Vecchiano, l'incidente stradale ha coinvolto due auto. Un individuo di 50 anni che viaggiava su una delle due vetture è andato in arresto cardiaco ed è stato soccorso da alcuni presenti sul posto, che hanno effettuato un primo massaggio, in attesa dell'intervento della Misericordia di Pisa.