Case popolari: incontro Comune, Apes e l'assessore regionale a Sant'Ermete

A Sant'Ermete, per un confronto con il comitato di quartiere, arriva l'assessore regionale regionale all'edilizia residenziale pubblica Serena Spinelli. E' previsto infatti un incontro, insieme ad Apes e il Comune di Pisa, nella piazza principale del quartiere lungo la via Emilia il prossimo 19 luglio, alle 15.30.

L'appuntamento è molto atteso dagli attivisti e dai residenti del quartiere. ?" Dopo mesi di proteste contro l'abbandono del cantiere dei 33 alloggi - scrivono in una nota - dopo mesi di richieste inascoltate per sapere chi ha sbagliato e chi ha sperperato i soldi pubblici, dopo decine di incontri con le Commissioni consiliari del Comune di Pisa, dove è stata ribadita e illustrata la vergogna di alloggi decadenti e la richiesta di annullare i debiti ingiusti, finalmente la Regione, con il comune ed Apes, verranno nel nostro quartiere".

"Vogliamo e pretendiamo la progettazione dei nuovi alloggi in base alle esigenze familiari e al risparmio energetico; vogliamo e pretendiamo l'annullamento del debito per gli alloggi fatiscenti; vogliamo e pretendiamo un Piano di autorecupero degli alloggi che non verranno demoliti, sulla base del progetto 'figli di quartiere'; vogliamo e pretendiamo un piano di investimenti e riconoscimento dei servizi e delle attività sociali negli spazi del quartiere", le richieste portate avanti ormai da tempo. "Non vogliamo più ciò che abbiamo vissuto e non vogliamo nuovi danni per il futuro", concludono.