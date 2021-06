Viabilità, flussi di traffico sui lungarni sotto la lente d'ingrandimento

Uno studio dei flussi di traffico sui lungarni per raccogliere informazioni utili ai fini del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e dell’eventuale adozione di provvedimenti legati alla viabilità cittadina. E’ quello svolto in queste ore da Tages Spa per conto del Comune di Pisa. Alla fermata dei semafori che si trovano nei pressi di ponte Solferino, gli addetti della società hanno chiesto ai guidatori dei mezzi in transito sui lungarni la loro provenienza e la loro destinazione. L’indagine mira in particolare a rilevare i cosiddetti 'flussi origine- destinazione', delineando le abitudini di spostamento in questa zona della città.