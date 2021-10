Infrange il divieto di avvicinamento all'ex compagna: denunciato

Nella giornata di sabato 2 ottobre un uomo di 40 anni, originario dell'Est Europa, è stato rintracciato da una pattuaglia della Squadra volanti della Questura di Pisa dopo la segnalazione di una donna residente in via Fra' Mansueto. L'uomo si era introdotto nell'abitazione dell'ex compagna, nei confronti della quale aveva il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Pisa. L'uomo, dopo essere stato identificato dagli agenti, è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della misura.