IngeniArs, da Pisa a Bologna per Exposanità

IngeniArs, azienda spin-off dell'Università di Pisa, sarà presente ad Exposanità, la mostra internazionale a servizio della sanità e dell'assistenza che si svolgerà a Bologna dal 11 al 13 maggio (Padiglione 31-Stand C39). Exposanità rappresenta un evento di enorme portata a livello nazionale per il mondo della sanità e dell'assistenza, giunto quest'anno alla sua 22ª edizione.



IngeniArs, che investe da sempre nell'innovazione digitale, porterà le proprie idee e progetti per aiutare e sostenere il futuro della sanità italiana. I sistemi di telemedicina EasyTeleMed™ sviluppati dall’azienda sono infatti pensati per accelerare, organizzare e facilitare il monitoraggio remoto dello stato di salute del paziente. Permettono di raccogliere, analizzare e memorizzare, anche sfruttando algoritmi intelligenti, i dati dei pazienti arruolati.



Si rivolgono a ospedali, ASL, farmacie, enti pubblici e privati, assicurazioni, centri servizi di telemedicina e residenza sanitarie assistite che intendono riorganizzare il proprio modello di trattamento delle cronicità attraverso strumenti per l’acquisizione e trasmissione remota dei parametri vitali e delle informazioni sullo stile di vita. La spin-off ha già collaborato proattivamente con le ASL del territorio nella gestione dell'emergenza COVID-19 attraverso la cura domiciliare.