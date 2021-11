Violenza sulle donne: a Capannoli appuntamenti allo stadio, a teatro e a scuola

Con novembre sono tornate sulle scale del Comune di Capannoli le sagome rosse, realizzate dai ragazzi dell'IPSIA di Pontedera, che ricordano donne uccise per mano di mariti, fratelli, padri.

Per il mese di novembre il Comune ha organizzato una serie di iniziative sul territorio per dire no alla violenza sulle donne.

Due le partite di calcio in programma nel mese: una di calcio femminile ed una di calcio maschile

Si inizia questa sera alle 21.30 al centro polivalente di Santo Pietro Belvedere dove la squadra del Forcoli Valdera affrontera? il San Frediano.

Altro appuntamento sportivo il 25 novembre alle 21.00 allo stadio di Capannoli con Capannoli San Bartolomeo contro gli amatori della Nuova Belvedere di Santo Pietro.

Venerdi? 19 novembre si torna al teatro comunale, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia. In programma alle 21.30 lo spettacolo di 'Mimesis' dal titolo 'Meta? degli uomini sono donne'.

Non poteva mancare una mattinata dedicata alle scuole: "Parlare ai ragazzi della violenza di genere e? fondamentale per sensibilizzare su un tema che, purtroppo, e? spesso vicino a noi" afferma il sindaco Arianna Cecchini.

Sabato 20 novembre esperte dell'Associazione Eunice saranno a scuola con i ragazzi delle terze medie per parlare di '25 novembre, tra simboli e realta?'.

Un ringraziamento dall'amministrazione comunale alla consigliera delegata alle Pari opportunita? Alice Cappellini che ha lavorato al programma delle iniziative.

Il ricavato delle offerte degli eventi, tutti gratuiti, sara? devoluto all'associazione Eunice.