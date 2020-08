Non si fermano all'alt, scatta l'inseguimento: recuperata auto rubata piena di refurtiva

Un'insolita manovra messa in atto ieri mattina, domenica 16 agosto, da un Nissan Qashqai grigio nei pressi dello svincolo Interporto della superstrada Fi-Pi-Li e notata da una pattuglia della Polizia Stradale di Pisa. Era come se l'auto volesse evitare di incrociarsi con la Polizia. Proprio per questo, gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo del mezzo ma, non appena attivati i dispositivi di segnalazione per intimarne l'alt, l'auto aumentava la velocità. E' iniziato così un inseguimento lungo il ramo di Livorno della SGC in direzione Firenze, con il Qashqai che, giunto alla diramazione, riprendeva la sua corsa sul ramo di Pisa direzione mare. In prossimità dell'uscita di Cascina, l'auto deviava e, in seguito a manovre spericolate, faceva perdere le proprie tracce.



Pochi minuti dopo, grazie alla preziosa collaborazione con le forze di polizia della zona, il veicolo è stato rinvenuto abbandonato nei pressi del cimitero di Uliveto Terme. All'interno del mezzo, che risultava essere stato rubato a Roma qualche settimana precedente, è stata rinvenuta una notevole quantità di materiale elettronico ancora confezionato, nonché svariati mazzi di chiavi e numerosi preziosi e monili di varia natura, alcuni dei quali di un certo valore. Nessuna traccia invece degli occupanti della vettura.



