Vicopisano, prevista un'interruzione idrica giovedì 22 aprile

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, giovedì 22 aprile dalle ore 9 alle 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Molini, del Castello, del Pretorio, del Tinto, della Verruca, delle Vigne, Gramsci, Moricotti, Municipio, Petri, Riale, Salutini, Verdi, in località le Case, Ceppato e sulla strada Provinciale 38 (a partire da via del Municipio fino ad arrivare e comprendere la località il Termine).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Al fine di limitare i disagi agli utenti verrà allestito un punto di rifornimento per il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo in piazza della Chiesa. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.