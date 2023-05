Tumori della pelle: in sei mesi oltre 200 interventi alla dermochirurgia di Pontedera

"In sei mesi di attività, la nuova sala di dermochirurgia all'ospedale Lotti di Pontedera ha svolto 208 interventi. La sala inizialmente effettuava una seduta ogni due settimane ma, da febbraio 2023, visto il numero di richieste, ha raddoppiato la sua attività e adesso svolge una seduta a settimana". A fornire questi dati è la dottoressa Silvia Pecenco, dirigente medico di dermatologia all’ospedale di Livorno e della Melanoma Skin Cancer Unit dell'AUSL Toscana nord ovest, diretta da Giovanni Bagnoni. Pecenco è anche responsabile della sala di dermochirurgia pontederese dall’ottobre 2022, da quando questo ambulatorio è stato attivato.

"Dopo ogni intervento eseguito, che consiste nell'asportazione di campioni di pelle o nei, viene richiesto l'esame istologico dei tessuti - spiega la dottoressa - e in questo modo abbiamo intercettato 14 melanomi, 4 dei quali sono stati inviati alla Melanoma Skin Cancer Unit dell'ospedale 'Apuane' di Massa per effettuare anche la biopsia del linfonodo sentinella. Abbiamo poi registrato 53 carcinomi e un caso di linfoma cutaneo, per i quali abbiamo eseguito, a Pontedera, i rispettivi interventi di allargamento".

"L'attività dermochirurgica non si è limitata agli interventi - aggiunge Pecenco - perché il dermatologo in servizio ha anche svolto consulenze nei reparti dell'ospedale Lotti, evitando così ai pazienti ricoverati il trasferimento a Livorno”.

"I tumori della cute, purtroppo, sono in costante aumento su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, compreso quello della Valdera” spiega Pecenco. "I dati indicano che l’incidenza dei melanomi nel territorio dell’AUSL Toscana nord ovest è alta e che l’età media dei pazienti a cui viene diagnosticato un melanoma è di 56 anni, quasi equamente ripartiti tra uomini e donne. E' sbagliato pensare che l'alta incidenza dei tumori della pelle riguardi solo la popolazione che vive sulla costa. I casi di melanoma sono numerosi, anche nelle aree interne, Valdera compresa. Anche sulla scorta di questi dati epidemiologici l’AUSL ha deciso di investire nella nuova sala, per farne il riferimento per le neoplasie cutanee in Valdera".

“La sala è una struttura collegata alla dermatologia di Livorno - precisa Luca Nardi, direttore sanitario del Lotti - e alle sue prestazioni si accede tramite il medico di famiglia che prescrive una vista dermatologica da effettuarsi presso un dermatologo ASL, il quale, se ne valuta la necessità, inserisce il paziente nell’agenda degli interventi di dermochirurgia”.

Il melanoma è un tumore che può diffondersi rapidamente ad altri organi se non viene diagnosticato per tempo. La prevenzione è fondamentale. L'eccessiva esposizione ai raggi UV, sia quelli solari sia quelli artificiali, è uno dei principali fattori di rischio. A fare particolare attenzione devono essere le persone che hanno la pelle chiara. Il regolare uso della protezione solare su tutto il corpo è importante, così come evitare l'esposizione al sole durante le ore di picco, tra le 11:00 e le 16:00, quando i raggi solari sono più intensi e dannosi per la pelle. E’ importantissimo effettuare regolari autoesami della pelle per individuare eventuali cambiamenti sospetti. Se si notano modifiche nell'aspetto, nella forma, nel colore o nella dimensione di un neo o di un altro segno cutaneo, è meglio consultare immediatamente un medico e, comunque, visite periodiche da un dermatologo sono essenziali per una corretta prevenzione del melanoma.