Pisa nella Top 500 dei migliori bar al mondo con il Jeffer Cocktails&Friends

Pisa entra nella Top 500 dei migliori cocktail bar al mondo con il Jeffer Cocktails&Friends, il locale sul Lungarno Mediceo già inserito nel 2021 nella Top 10 italiana dei locali rivelazione dell'anno.

Un nuovo prestigioso riconoscimento per il locale inaugurato nel maggio 2021 dai giovani imprenditori e bartender Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli. “Un risultato che vogliamo condividere con l'intera città, anche perché permette a Pisa di figurare per la prima volta in assoluto tra i migliori locali al mondo - affermano entusiasti Bigongiali, Colantuono e Carli - qualità, accoglienza e una forte anima internazionale fanno parte della nostra filosofia fin dal primo giorno e ci eravamo prefissati di raggiungere questo obiettivo almeno in tre anni, siamo felicissimi di esserci riusciti in così poco tempo”.

“La classifica - spiegano i titolari del Jeffer - è il risultato di un algoritmo che mette insieme una serie di dati combinando giudizi di critici, giornalisti del settore, addetti ai lavori e migliaia di recensioni online provenienti da tutto il mondo, in modo da costituire un guidizio il più possibile globale e imparziale. L'ingresso nella Top 500 Bars premia la qualità e l'originalità dei nostri prodotti e l'attenzione che dedichiamo ogni giorno all'accoglienza di clienti e turisti, ci auguriamo che l'intera città possa beneficiare di questo riconosciemento”.

“I nostri complimenti al Jeffer e alla professionalità e competenza di giovani imprenditori che hanno permesso a Pisa di entrare in una classifica dove figurano le migliori realtà del settore a livello globale, un riconoscimento di prestigio per l'attività e allo stesso tempo un biglietto da visita importante per l'intera città, che contribuisce a promuovere il nome di Pisa nel mondo” commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.