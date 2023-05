Controlli antidroga: laboratorio per il confezionamento scoperto in Piazza Vettovaglie

Gli agenti del Nosu della Polizia Municipale di Pisa sono stati impegnati, nello scorso fine settimana, in una serie di interventi per il contrasto dello spaccio, con la scoperta anche di una centrale di preparazione e smercio in centro, nascosta in un locale abbandonato.

Le operazioni di controllo sono partite dalle sale giochi di via Corridoni e di Cisanello. In due di esse sono state identificate numerose persone di nazionalità straniera, pregiudicate per reati inerenti gli stupefacenti. Una volta identificati, sono stati allontanati. Le stesse verifiche sono state estese ad alcuni pubblici esercizi di via Cattaneo, frequentati sempre da pregiudicati, e poi alla zona della movida.

E' stato in Piazza delle Vettovaglie che gli agenti hanno trovato un particolare luogo funzionale ai giri illeciti: un vero e proprio laboratorio della droga, usato per il confezionamento di dosi di stupefacente, ricavato da un fondo ormai chiuso. Una volta ospitava un minimarket. Gli operatori hanno notato che qualcuno ha forzato la porta d'ingresso, aprendo un accesso direttamente dalla piazza. All'interno, nell'ampio locale e sopra alcuni banchi, sono stati trovati mucchi di sostanza da taglio (mannitolo e bicarbonato) e rotoli di pellicola di cellophane per confezionare le singole dosi, con cucchiai ed altri utensili.

Alcune ore dopo, gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini, sono tornati sul posto e hanno trovato nell'immobile una donna di origine colombiana, 40enne, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio e furto aggravato. E' stata fotosegnalata e denunciata per invasione di edifici. In seguito lo stesso proprietario del fondo ha sporto querela. Il quadro fa pensare che il locale era

Nel proseguo della serata due uomini e una donna, tutti italiani, sono stati sorpresi consumare cocaina in un vicolo e venivano anche trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale. Sono stati segnalati come assuntori per i conseguenti provvedimenti amministrativi.