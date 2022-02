Manutenzioni stradali: in corso la riasfaltatura di via Fiorentina a Riglione

Proseguono gli interventi di riqualificazione che stanno interessando il quartiere di Riglione. Iniziata ieri, lunedì 7 febbraio, l'asfaltatura di via Fiorentina nel tratto che va da via Catalafimi fino alla rotatoria all'intersezione con via Marsala. Si tratta di circa 5mila metri quadrati di asfalto nuovo per un investimento di 90mila euro. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio della prossima settimana.

Per permettere l'esecuzione dei lavori in quel tratto di strada è stato istituito il senso unico, quindi fino a fine lavori (prevista tra venerdì 11 e lunedì 14 febbraio) si può percorrere la via Fiorentina solo in direzione Pisa (a Riglione si può accedere da via Catalafimi). In quello stesso tratto di via Fiorentina nelle scorse settimane era già concluso il rifacimento dei marciapiedi. L’altro intervento straordinario che ha coinvolto tutto il quartiere è il rifacimento dei marciapiedi nel tratto centrale di via Fiorentina da piazza Pertini a via Gemignani (lato sinistro in corso, destro già concluso). Seguirà un ulteriore intervento ai marciapiedi più esterni al centro di via Fiorentina e infine asfaltatura e marciapiedi di via Gemignani.

Al via da ieri anche una serie di interventi nel quartiere di Putignano. Sarà interamente riasfaltata via dell'Arginone, alcune porzioni di via Ximenes, via Tozzetti e via Lazzeri. Si tratta di lavori di ripristino in seguito a manomissione per intervento di Toscana Energia. L'investimento complessivo è di circa 60mila euro per un totale di 520 metri quadrati. Nel tratto di via Arginone, durante lo svolgiemento dei lavori, si viaggerà a senso alternato.

Prosegue di pari passo l’intervento nel quartiere di Porta a Lucca, dove sono già stati realizzati oltre mille metri quadrati di marciapiede nuovo in via Fabio Filzi e continua il cantiere in via Randaccio, dove si vanno a completare altri 2.500 metri quadrati di marciapiede.

Operai sempre a lavoro sul Litorale dove sono in corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi a Tirrenia di via dei Salici, via degli Alberi, via della Selva e via dei Gelsi e a seguire le asfaltature per un importo di 582mila euro.

Cantieri in corso a anche a Cisanello dove sono già state completate via Redi, via Malagoli e via Cuppari, è in corso la riasfaltatura di via Mazzei e seguiranno a breve via Taddei, via San Biagio, via Cisanello, via Cosimo Ridolfi e via Luzzatto, per un investimento di 381mila euro. Prosegue nel frattempo in centro il rifacimento dell’intera via Crispi che terminerà entro metà marzo, salvo imprevisti, per un importo complessivo di 467.772 euro.