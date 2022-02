Bonifica di Tombolo, prosegue l'intervento: investimento da 75mila euro

Continuano senza interruzione i lavori del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per il ripristino dei principali canali della Bonifica di Tombolo nel Comune di Pisa. I lavori, per cui è stato investito un importo stimato di circa 75mila euro, sono eseguiti e seguiti esclusivamente da operai e tecnici del Consorzio. Gli interventi proseguiranno almeno per tutto il mese di febbraio.

"Grazie a un mese di gennaio caratterizzato da condizioni meteo ottimali - spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio Basso Valdarno - i lavori stanno avanzando secondo le previsioni di progetto. L’intervento prevede il ripristino delle sezioni originali dei canali che consentirà di accrescere considerevolmente la capacità di deflusso e drenaggio di un’estesa area alle spalle degli abitati di Marina di Pisa e Tirrenia".

La realizzazione è resa possibile grazie a un lavoro di puntuale organizzazione a opera del Consorzio 4 Basso Valdarno. Questo tipo d’intervento prevede a monte un’accurata e puntuale programmazione che parte in largo anticipo con l’effettuazione della campagna di analisi dei terreni, prosegue con la pianificazione annuale degli interventi da compiersi e la scelta temporale e prioritaria da portare avanti per l’intero anno in corso.